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Уйпешт - Нефтчи

19.07.2018, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Уйпешт - Нефтчи
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 20:00 Нефтчи 3:1 Уйпешт
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