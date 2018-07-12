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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Уйпешт
Нефтчи - Уйпешт: обзор матча 12 июля 2018
Нефтчи
12.07.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Уйпешт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нефтчи - Уйпешт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
- : -
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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