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Тренчин - Будучность

19.07.2018, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Тренчин - Будучность
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 21:30 Будучность 0:2 Тренчин
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