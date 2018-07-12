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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Будучность - Тренчин
Будучность - Тренчин: обзор матча 12 июля 2018
Будучность
12.07.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Тренчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Будучность - Тренчин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Будучность
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Будучность
- : -
29.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
- : -
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
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Тренчин
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
30 октября
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2025.12.26 11:21
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
30 октября
1
Российский экс-игрок «Зенита» оформил второй дубль за «Табор» и делит 1-е место среди бомбардиров лиги
14 сентября
1
Божович объяснил, почему США напали на Иран
28 марта
45
«Вполне закономерно»: Божович подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»
2 января
2
Стал известен новый клуб Божовича
2025.12.26 11:21
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«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
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2017.01.06 06:17
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2016.07.27 23:35
9
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2016.07.06 20:57
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