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Иртыш - Ритеряй

19.07.2018, Четверг, 18:00 мск Павлодар, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Иртыш - Ритеряй
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 19:00 Ритеряй 0:0 Иртыш
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