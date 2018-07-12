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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ритеряй - Иртыш
Ритеряй - Иртыш: обзор матча 12 июля 2018
Ритеряй
12.07.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Иртыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ритеряй - Иртыш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Информация о матче
Стадион:
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