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Гандзасар - Лех

19.07.2018, Четверг, 18:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Гандзасар - Лех
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 21:45 Лех 2:0 Гандзасар
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