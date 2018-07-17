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Хапоэль БШ - Флора

17.07.2018, Вторник, 20:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Хапоэль БШ - Флора
Первый матч: 4 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
1 раунд
первый матч		 10 июля, вторник 18:30 Флора 1:4 Хапоэль БШ
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