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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Чикаго Файр
Даллас - Чикаго Файр: обзор матча 15 июля 2018
Даллас
15.07.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Чикаго Файр
27'
К. Груэсо
74'
К. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Чикаго Файр
ГОЛ! 2:0!
К. Акоста
Пас отдал
В. Ульоа
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Груэсо
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Чикаго Файр
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
6
Тони Тчани
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Даллас
3
Келлин Акоста
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Чикаго Файр
10
Александар Катай
ЛВ
11
Неманья Николич
ЦФ
2-3-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
24
Холлингшид
11
Груэсо
13
Ульоа
37
Уррути
3-2-1
40
Винсент
27
Кэмпбелл
2
Каппельхоф
14
Джонсон
6
Тчани
9
Гордон
Остались в запасе
Даллас
Чикаго Файр
3
Келлин Акоста
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
10
Александар Катай
ЛВ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
3
Келлин Акоста
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Даллас - Чикаго Файр
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
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