Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Уотфорд
Бернли - Уотфорд: обзор матча 19 августа 2018
Бернли
19.08.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Уотфорд
6'
Д. Тарковски
3'
А. Грэй
48'
Т. Дини
51'
У. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Уотфорд
90'
+3
Желтая карточка
Д. Янмат
89'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Т. Дини
83'
Замена
К. Фемения
️️️️
У. Хьюз
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
С. Уорд
74'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Хендрик
70'
68'
Замена
К. Сема
️️️️
А. Грэй
Замена
Э. Барнс
️️️️
К. Вуд
65'
Желтая карточка
С. Уорд
53'
51'
ГОЛ! 1:3!
У. Хьюз
48'
ГОЛ! 1:2!
Т. Дини
Пас отдал
А. Дукуре
41'
Желтая карточка
У. Хьюз
ГОЛ! 1:1!
Д. Тарковски
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
6'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
Т. Дини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-1-5-1
1
Харт
15
Ми
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
3
Уорд
29
Хендрик
12
Леннон
9
Вуд
4-1-2-1-2
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
22
Янмат
25
Холебас
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
45
Грэй
14
Дини
3
Уорд
18
Тэйлор
18
Тэйлор
3
Уорд
9
Вуд
35
Барнс
35
Барнс
9
Вуд
29
Хендрик
19
Воукс
19
Воукс
29
Хендрик
45
Грэй
12
Сема
12
Сема
45
Грэй
19
Хьюз
17
Фемения
17
Фемения
19
Хьюз
14
Дини
90
Саксесс
90
Саксесс
14
Дини
Остались в запасе
Бернли
Уотфорд
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Бернли - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Уотфорд
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+