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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Сочи
Ротор - Сочи: обзор матча 04 августа 2018
Ротор
04.08.2018, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
56'
И. Эдиев
87'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Сочи
Замена
М. Васильев
️️️️
Д. Якуба
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Саная
Замена
Е. Чабанов
️️️️
В. Лобкарев
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Саная
87'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
М. Барсов
82'
Желтая карточка
Р. Косянчук
Замена
К. Муллин
️️️️
Ю. Завезен
82'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Мязин
77'
69'
Замена
Н. Обольский
️️️️
Е. Песегов
Желтая карточка
К. Маляров
62'
62'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
А. Померко
61'
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Соловьев
ГОЛ! 1:0!
И. Эдиев
56'
Желтая карточка
А. Друзин
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Александр Фильцов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Ротор
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Роман Янушковский
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Сочи
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
94
Душан Лагатор
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Фильцов
8
Бугаев
28
Байрыев
5
Эдиев
7
Маляров
8
Якуба
84
Воробьев
30
Друзин
22
Завезен
52
Лобкарев
87
Мязин
3-2-2-1-2
12
Заболотный
53
Юрганов
45
Миладинович
13
Почивалин
20
Померко
27
Заика
7
Песегов
9
Соловьев
18
Бурмистров
14
Барсов
32
Саная
52
Лобкарев
10
Чабанов
10
Чабанов
52
Лобкарев
8
Якуба
23
Васильев
23
Васильев
8
Якуба
22
Завезен
9
Муллин
9
Муллин
22
Завезен
87
Мязин
99
Абдулавов
99
Абдулавов
87
Мязин
20
Померко
37
Косянчук
37
Косянчук
20
Померко
9
Соловьев
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Соловьев
14
Барсов
94
Лагатор
94
Лагатор
14
Барсов
7
Песегов
9
Обольский
9
Обольский
7
Песегов
Остались в запасе
Ротор
Сочи
11
Олег Николаев
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ПВ
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ПВ
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Ротор - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Волгоград Арена
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