Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Сб - Колрейн
Спартак Сб - Колрейн: обзор матча 12 июля 2018
Спартак Сб
12.07.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Колрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак Сб - Колрейн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Каррик Рейнджерс
- : -
21.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Колрейн
3 : 0
13.11.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Ларн
2 : 3
16.10.2026
Колрейн
Новости команд
Все
Спартак Сб
Колрейн
Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»
2025.07.13 20:34
4
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
2025.07.13 19:52
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
2025.07.13 18:53
20
«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
2025.07.13 15:50
«Спартак» проведет матч с зарубежным «Спартаком»
2025.07.03 14:05
Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»
2025.07.13 20:34
4
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
2025.07.13 19:52
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
2025.07.13 18:53
20
«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
2025.07.13 15:50
«Спартак» проведет матч с зарубежным «Спартаком»
2025.07.03 14:05
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+