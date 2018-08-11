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Уотфорд - Брайтон
Уотфорд - Брайтон: обзор матча 11 августа 2018
Уотфорд
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
35'
Р. Перейра
54'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Брайтон
Замена
К. Фемения
️️️️
Р. Перейра
87'
81'
Желтая карточка
Бернардо
Замена
К. Сема
️️️️
У. Хьюз
81'
Замена
И. Саксесс
️️️️
А. Грэй
74'
Желтая карточка
Х. Холебас
73'
71'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
С. Мач
Желтая карточка
Э. Капу
64'
60'
Замена
И. Биссума
️️️️
П. Гросс
ГОЛ! 2:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Х. Холебас
54'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Х. Холебас
35'
26'
Замена
Г. Бонг
️️️️
Бруно
18'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
45
Андре Грэй
ВР
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Брайтон
39
Гленн Мюррэй
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Крис Хьютон
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-2-1-1
45
Грэй
25
Холебас
27
Кабаселе
20
Кэткарт
22
Янмат
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
4-3-2
39
Мюррэй
2
Бруно
5
Данк
25
Даффи
13
Бернардо
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
7
Мач
93
Кноккарт
37
Перейра
17
Фемения
17
Фемения
37
Перейра
19
Хьюз
12
Сема
12
Сема
19
Хьюз
45
Грэй
90
Саксесс
90
Саксесс
45
Грэй
2
Бруно
13
Бонг
13
Бонг
2
Бруно
13
Гросс
28
Биссума
28
Биссума
13
Гросс
7
Мач
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
7
Мач
Остались в запасе
Уотфорд
Брайтон
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Уотфорд - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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