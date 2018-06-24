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Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)

Сенегал - Япония

24.06.2018, Воскресенье, 18:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат мира, 2 тур Сенегал - Япония
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Колумбия 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Япония 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Сенегал 3 1 1 1 4:4 0 4
4. Польша 3 1 0 2 2:5 -3 3
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