Бразилия - Мексика

Теперь Неймара надо как Акинфеева на допинг контроль сразу вести, а то всё время падает может пьяный или под кайфом...
|
|7 июня, воскресенье
|23:00
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5:4
|+1
|5
|3.
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|4.
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Неймар совсем дурак и симулянт, как сказал Марадона: совсем без яиц - не может играть как мужик...
Во время просмотров матчей сборной Бразилии у меня всегда такое впечатление как будто Неймар боится лишний раз отдать пас на Коутиньо опасаясь что тот забьет гол и личная статка Неймара упадет.
Мексика сильнее! )
буду болеть за Мексику
проверка бразилии на прочность!!! если пройдут дальше, будут чемпионами!!!
Бразилия фора -1
ТБ