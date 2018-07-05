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Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)
Материалы

Бразилия - Мексика

02.07.2018, Понедельник, 17:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/8 финала Бразилия - Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2015

7 июня, воскресенье 23:00 Бразилия 2:0 Мексика
Чемпионат мира 2014, группа A
2 тур
17 июня, вторник 23:00 Бразилия 0:0 Мексика
Кубок Конфедераций 2013, группа A
2 тур
19 июня, среда 23:00 Бразилия 2:0 Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2012

3 июня, воскресенье 23:00 Бразилия 0:2 Мексика
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Сербия 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +951

    matvei_72 2 июля 2018, 19:10

    Теперь Неймара надо как Акинфеева на допинг контроль сразу вести, а то всё время падает может пьяный или под кайфом...

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 2 июля 2018, 18:30

    Неймар совсем дурак и симулянт, как сказал Марадона: совсем без яиц - не может играть как мужик...

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    Рейтинг: +10484

    Bivaliy67 > matvei_72 2 июля 2018, 18:42

    Ну вот, а ты переживал,
    что ничего не показал.
    Отбыл он свой коронный номер,
    Страданья, боль.., актёр бы помер...)))

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 2 июля 2018, 17:50

    Во время просмотров матчей сборной Бразилии у меня всегда такое впечатление как будто Неймар боится лишний раз отдать пас на Коутиньо опасаясь что тот забьет гол и личная статка Неймара упадет.

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 2 июля 2018, 17:47

    Падающий мальчик пока ничего не показал , только понты. Мексиканцы - молодцы!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 2 июля 2018, 17:22

    Мексика сильнее! )

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 2 июля 2018, 16:22

    буду болеть за Мексику

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 июля 2018, 11:43

    проверка бразилии на прочность!!! если пройдут дальше, будут чемпионами!!!

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    Рейтинг: +14

    foma83 2 июля 2018, 09:56

    Бразилия фора -1

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    Рейтинг: +46

    semenov m 2 июля 2018, 03:54

    ТБ

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