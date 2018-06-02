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Египет - Колумбия

01.06.2018, Пятница, 22:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Египет - Колумбия
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    Рейтинг: +1154

    Стаz 2 июня 2018, 09:48

    Чё, Колумбия такая слабая была?

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