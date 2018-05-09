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Лез Эрбье - ПСЖ

08.05.2018, Вторник, 22:05 мск Париж, стадион Стад де Франс Франция. Кубок, Финал Лез Эрбье - ПСЖ
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