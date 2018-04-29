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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Фламенго
Сеара - Фламенго: обзор матча 29 апреля 2018
Сеара
29.04.2018, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 3
Завершен
Фламенго
71'
Диего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Фламенго
72'
Желтая карточка
Диего
71'
ГОЛ! 0:1!
Диего
Начало матча
Статистика матча Сеара - Фламенго
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
- : -
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
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Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
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27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
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0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
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