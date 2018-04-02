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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Лугано
Лозанна-Спорт - Лугано: обзор матча 02 апреля 2018
Лозанна-Спорт
02.04.2018, понедельник, 17:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
21'
Э. Зидан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Лугано
Желтая карточка
А. Роша
38'
ГОЛ! 1:0!
Э. Зидан
Пас отдал
Б. Кололли
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
21
Ален Роша
ЦЗ
19
Элтон Монтейру Алмада
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Жоэль Киассумбуа
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Лозанна-Спорт
16
Николас Гетаз
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Лугано
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
2-3
21
Роша
19
Монтейру Алмада
10
Кололли
31
Шмид
7
Зидан
1-2-1
1
Киассумбуа
5
Дапрела
89
Чрнигой
24
Ледесма
19
Герндт
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Лугано
16
Николас Гетаз
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
91
Драган Михайлович
ЦП
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
16
Николас Гетаз
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Остались в запасе
91
Драган Михайлович
ЦП
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Лозанна-Спорт - Лугано
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
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Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Лугано
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Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
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3 : 0
05.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
Базель
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Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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