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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Беверен
Кортрейк - Беверен: обзор матча 31 марта 2018
Кортрейк
31.03.2018, суббота, 19:00
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
4 : 1
Завершен
Беверен
45+1'
И. Уали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Беверен
83'
Желтая карточка
М. Кофрие
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
57'
ГОЛ! 1:0!
И. Уали
Пас отдал
Ж. Пербе
45'
+1
Желтая карточка
И. Уали
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Беверен
33
Дави Руф
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
28
Флориано Ванзо
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
1-3-2
1
Камински
28
ван дер Брюгген
8
Макаренко
2
Кумордзи
30
Д'Хаен
24
Пербе
27
Уали
2-3-1
33
Руф
5
Кофрие
16
Морен
32
Мини
33
Верстраэт
18
Янс
11
Ампома
Остались в запасе
Кортрейк
Беверен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
28
Флориано Ванзо
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
28
Флориано Ванзо
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Кортрейк - Беверен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
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