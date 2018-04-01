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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Кадис
Райо Вальекано - Кадис: обзор матча 01 апреля 2018
Райо Вальекано
01.04.2018, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 33 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
18'
О. Трехо
40'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Кадис
87'
Желтая карточка
Р. Абдулла
Желтая карточка
Х. Гуэрра
79'
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Баррал
ГОЛ! 1:0!
О. Трехо
18'
Начало матча
Статистика матча Райо Вальекано - Кадис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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Райо Вальекано
Кадис
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