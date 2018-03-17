Черноморец - Сталь

|13 тур
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Сталь
|1:1
|Черноморец
|2 тур
|22 июля, суббота
|17:00
|Черноморец
|0:1
|Сталь
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Сталь
|1:1
|Черноморец
|2 тур
|22 июля, суббота
|17:00
|Черноморец
|0:1
|Сталь
|21 тур
|11 марта, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:1
|Сталь
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Сталь
|1:2
|Черноморец
|26 тур
|14 мая, суббота
|17:00
|Сталь
|0:1
|Черноморец
|13 тур
|1 ноября, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|1:1
|Сталь
|1/8 финала
ответный матч
|29 октября, среда
|20:00
|Черноморец
|2:1
(4:2)п
|Сталь
|1/8 финала
первый матч
|28 сентября, воскресенье
|15:00
|Сталь
|2:1
|Черноморец
|1/8 финала
|26 октября, среда
|14:00
|Сталь
|0:4
|Черноморец
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Александрия
|10
|6
|4
|0
|13:4
|+9
|22
|2.
|Карпаты
|10
|5
|3
|2
|15:10
|+5
|18
|3.
|Звезда К
|10
|3
|3
|4
|9:9
|0
|12
|4.
|Черноморец Од
|10
|3
|2
|5
|10:13
|-3
|11
|5.
|Сталь
|10
|3
|2
|5
|8:12
|-4
|11
|6.
|Олимпик Дн
|10
|2
|2
|6
|5:12
|-7
|8