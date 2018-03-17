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Черноморец - Сталь

17.03.2018, Суббота, 15:00 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Плей-офф, 24 тур Черноморец - Сталь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
22 октября, воскресенье 14:00 Сталь 1:1 Черноморец
2 тур
22 июля, суббота 17:00 Черноморец 0:1 Сталь
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
21 тур
11 марта, суббота 15:00 Черноморец 0:1 Сталь
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Сталь 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
26 тур
14 мая, суббота 17:00 Сталь 0:1 Черноморец
13 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Черноморец 1:1 Сталь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 29 октября, среда 20:00 Черноморец 2:1
(4:2)п		 Сталь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 28 сентября, воскресенье 15:00 Сталь 2:1 Черноморец
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 14:00 Сталь 0:4 Черноморец
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Александрия 10 6 4 0 13:4 +9 22
2. Карпаты 10 5 3 2 15:10 +5 18
3. Звезда К 10 3 3 4 9:9 0 12
4. Черноморец Од 10 3 2 5 10:13 -3 11
5. Сталь 10 3 2 5 8:12 -4 11
6. Олимпик Дн 10 2 2 6 5:12 -7 8
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