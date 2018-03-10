Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Монреаль
Коламбус - Монреаль: обзор матча 10 марта 2018
Коламбус
10.03.2018, суббота, 21:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Монреаль
12'
Ф. Игуаин (П)
15'
Г. Зардес
90+3'
Г. Зардес (П)
59'
И. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Монреаль
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Зардес
90'
+3
59'
ГОЛ! 2:1!
И. Пьятти
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Игуаин
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Коламбус
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Монреаль
16
Род Фанни
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
2-2-1-1
1
Стеффен
6
Менса
25
Аффул
20
Трапп
10
Игуаин
7
Сантуш
9
Зардес
2-4-1
1
Буш
36
Кабрера
22
Райтала
2
Ловиц
8
Таидер
10
Пьятти
42
Петрассо
25
Манкозу
Остались в запасе
Коламбус
Монреаль
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
16
Род Фанни
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Остались в запасе
16
Род Фанни
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Коламбус - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Монреаль
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+