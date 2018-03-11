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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Антальяспор
Гезтепе - Антальяспор: обзор матча 11 марта 2018
Гезтепе
11.03.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Антальяспор
80'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Антальяспор
89'
Красная карточка
О. Челустка
80'
ГОЛ! 0:1!
С. Дукара
Пас отдал
С. Айтач
Желтая карточка
Р. Ротман
76'
66'
Желтая карточка
С. Айтач
64'
Желтая карточка
Д. Анжело
Желтая карточка
С. Шахин
42'
36'
Желтая карточка
В. Ванкер
Желтая карточка
А. Бийого Поко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Майкон
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
1-2-2
34
Бету
3
Траоре
71
Бийого Поко
21
Шахин
19
Ба
94
Гуффран
4-1-2
5
Джуру
33
Анжело
23
Айтач
33
Челустка
21
Ванкер
15
Дукара
11
Майкон
Остались в запасе
Гезтепе
Антальяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Гезтепе - Антальяспор
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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