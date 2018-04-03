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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Партик Тисл
Росс Каунти - Партик Тисл: обзор матча 03 апреля 2018
Росс Каунти
03.04.2018, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-Лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Партик Тисл
35'
А. Шалк
41'
Р. Дрепер
56'
А. Шалк
72'
А. Шалк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Партик Тисл
ГОЛ! 4:0!
А. Шалк
72'
65'
Желтая карточка
Н. Киоун
ГОЛ! 3:0!
А. Шалк
Пас отдал
С. Фокс
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. Дрепер
Пас отдал
А. Шалк
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Шалк
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Скотт Фокс
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
8
Росс Дрепер
ЦП
7
Майкл Гардин
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Партик Тисл
12
Райан Скулли
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
6
Абдул Осман
ЦП
26
Мартин Вудс
ЦП
19
Райан Эдвардс
ЦП
14
Кристи Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
11
Крейг Кюрран
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Партик Тисл
5
Каллум Бус
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
9
Крис Дулан
ЦФ
1-1-2
1
Фокс
22
Фрэйзер
8
Дрепер
8
Шалк
7
Гардин
2-3-1
12
Скулли
34
Киоун
38
Кэргилл
6
Осман
26
Вудс
19
Эдвардс
14
Эллиот
Остались в запасе
Росс Каунти
Партик Тисл
1
Аарон МакКари
ВР
11
Крейг Кюрран
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
5
Каллум Бус
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
9
Крис Дулан
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
11
Крейг Кюрран
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
5
Каллум Бус
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
9
Крис Дулан
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Крис Дулан
Статистика матча Росс Каунти - Партик Тисл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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Партик Тисл
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
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2018.07.07 22:14
5
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
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