Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Галатасарай
Касымпаша - Галатасарай: обзор матча 18 февраля 2018
Касымпаша
18.02.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
80'
Б. Койта
37'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Галатасарай
Желтая карточка
Б. Койта
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Б. Койта
80'
79'
Желтая карточка
Г. Родригеш
49'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
37'
ГОЛ! 0:1!
Г. Родригеш
Пас отдал
Р. Донк
Желтая карточка
О. Веньо
36'
17'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
77
Маркус Ноймайр
ЦП
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-2-1-1
31
Веньо
13
Бен Юссеф
89
Сары
43
Менса
8
Павелка
7
Трезеге
55
Койта
4-2-1-1-1
16
Муслера
25
Линнес
4
Донк
4
Азиз
5
Нагатомо
38
Чигерчи
8
Фегули
8
Инан
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Касымпаша
Галатасарай
34
Эрай Бирниджан
ВР
77
Маркус Ноймайр
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
77
Маркус Ноймайр
ЦП
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Касымпаша - Галатасарай
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Галатасарай
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
3
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
Тюкавин оценил вариант с переходом в Турцию
Вчера, 12:41
6
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Эюпспора» и «Касымпаши» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
3
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
Тюкавин оценил вариант с переходом в Турцию
Вчера, 12:41
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+