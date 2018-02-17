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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Тенерифе
Алькоркон - Тенерифе: обзор матча 17 февраля 2018
Алькоркон
17.02.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 27 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
3'
С. Лонго (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алькоркон - Тенерифе
40'
Желтая карточка
С. Лонго
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Лонго
Начало матча
Статистика матча Алькоркон - Тенерифе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
1 : 1
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
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Алькоркон
Тенерифе
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
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