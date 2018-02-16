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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Халл Сити
Челси - Халл Сити: обзор матча 16 февраля 2018
Челси
16.02.2018, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Халл Сити
2'
Виллиан
27'
Педро
32'
Виллиан
42'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Халл Сити
86'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Желтая карточка
К. Скотт
82'
ГОЛ! 4:0!
О. Жиру
Пас отдал
Эмерсон
42'
33'
Желтая карточка
К. Стюарт
ГОЛ! 3:0!
Виллиан
Пас отдал
О. Жиру
32'
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
27'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
О. Жиру
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Челси
82
Эдуарду
ВР
36
Кайл Скотт
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
11
Камил Гросицки
ЛП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
4
Ампаду
24
Кэхилл
22
Рюдигер
33
Эмерсон
77
Дзаппакоста
4
Фабрегас
4
Дринкуотер
10
Виллиан
9
Педро
9
Жиру
4-3-1-2
1
Маршалл
5
МакДональд
6
Стюарт
24
Кларк
20
Доусон
15
Эвандро
36
Ирвин
7
Мейлер
10
Уилсон
12
Дико
25
Диоманде
Остались в запасе
Челси
Халл Сити
82
Эдуарду
ВР
36
Кайл Скотт
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Аллан МакГрегор
ВР
11
Камил Гросицки
ЛП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
36
Кайл Скотт
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
11
Камил Гросицки
ЛП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Челси - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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