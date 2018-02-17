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Материалы

Челси - Халл Сити

16.02.2018, Пятница, 23:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Кубок, 1/8 финала Челси - Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 19:30 Челси 2:0 Халл Сити
7 тур
1 октября, суббота 17:00 Халл Сити 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Халл Сити 2:3 Челси
16 тур
13 декабря, суббота 18:00 Челси 2:0 Халл Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
11 января, суббота 16:45 Халл Сити 0:2 Челси
1 тур
18 августа, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
21 тур
2 февраля, вторник 22:45 Халл Сити 1:1 Челси
1 тур
15 августа, суббота 15:45 Челси 2:1 Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
7 февраля, суббота 18:00 Челси 0:0 Халл Сити
10 тур
29 октября, среда 22:45 Халл Сити 0:3 Челси
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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 22:33

    Дети Абрамовича против наследников Слуцкого

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