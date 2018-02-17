Челси - Халл Сити

Дети Абрамовича против наследников Слуцкого
|22 тур
|22 января, воскресенье
|19:30
|Челси
|2:0
|Халл Сити
|7 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|0:2
|Челси
|22 тур
|22 января, воскресенье
|19:30
|Челси
|2:0
|Халл Сити
|7 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|0:2
|Челси
|30 тур
|22 марта, воскресенье
|19:00
|Халл Сити
|2:3
|Челси
|16 тур
|13 декабря, суббота
|18:00
|Челси
|2:0
|Халл Сити
|21 тур
|11 января, суббота
|16:45
|Халл Сити
|0:2
|Челси
|1 тур
|18 августа, воскресенье
|19:00
|Челси
|2:0
|Халл Сити
|21 тур
|2 февраля, вторник
|22:45
|Халл Сити
|1:1
|Челси
|1 тур
|15 августа, суббота
|15:45
|Челси
|2:1
|Халл Сити
Дети Абрамовича против наследников Слуцкого