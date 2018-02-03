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Спартак - Хэбэй Чайна Форчун

03.02.2018, Суббота, 18:00 мск Трансляция: МАТЧ ТВ Товарищеские матчи Спартак - Хэбэй Чайна Форчун
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    Рейтинг: +42

    PickwickTea 3 февраля 2018, 23:45

    ну это печально что спартак проигрывает китайскому не ТОПу

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    Рейтинг: +3885

    lordmrv 3 февраля 2018, 16:52

    Ждем победу!

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