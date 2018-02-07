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Материалы

Метц - Кан

07.02.2018, Среда, 20:30 мск Метц, стадион Сен-Симфорьен Франция. Кубок, 1/8 финала Метц - Кан
Франция. Лига 1 (2017/2018)
4 тур
26 августа, суббота 21:00 Кан 1:0 Метц
Франция. Лига 1 (2016/2017)
33 тур
15 апреля, суббота 21:00 Метц 2:2 Кан
18 тур
18 декабря, воскресенье 16:30 Кан 3:0 Метц
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 22:00 Кан 0:0 Метц
12 тур
1 ноября, суббота 22:00 Метц 3:2 Кан
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
1 марта, суббота 00:00 Метц 2:1 Кан
9 тур
22 сентября, суббота 22:00 Кан 1:2 Метц
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