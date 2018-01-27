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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Кайсериспор
Гезтепе - Кайсериспор: обзор матча 27 января 2018
Гезтепе
27.01.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
20'
С. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Кайсериспор
90'
+1
Желтая карточка
С. Баджи
76'
Вторая желтая
Ж. Кана-Бийик
Желтая карточка
А. Бийого Поко
63'
48'
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
45'
Желтая карточка
А. Тюран
41'
Желтая карточка
Д. Тюрук
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Баджи
17'
Желтая карточка
А. Кучер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Кайсериспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
29
Вильям
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
1-2-2
34
Бету
3
Траоре
21
Шахин
71
Бийого Поко
94
Гуффран
18
Яхович
4-2-2
1
Лунг
27
Кана-Бийик
50
Кучер
89
Тюран
77
Вурал
25
Баджи
9
Тюрук
9
Булут
20
Мендес
Остались в запасе
Гезтепе
Кайсериспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
29
Вильям
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Остались в запасе
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
29
Вильям
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Гезтепе - Кайсериспор
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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