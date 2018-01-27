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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Юнайтед - Престон
Шеффилд Юнайтед - Престон: обзор матча 27 января 2018
Шеффилд Юнайтед
27.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Престон
80'
Б. Шарп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Юнайтед - Престон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Шарп
80'
72'
Желтая карточка
Д. Джонсон
Желтая карточка
Д. Ландстрем
57'
Желтая карточка
Д. Лафферти
31'
4'
Желтая карточка
Д. Уэлш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
2-4-2
21
Мур
19
Стирмен
18
Лафферти
13
Флек
6
Ландстрем
32
Балдок
31
Даффи
8
Дональдсон
14
Шарп
3-4
1
Радд
5
Кларк
23
Хантингтон
14
Фишер
14
Джонсон
8
Брауне
7
Хорган
19
Уэлш
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Престон
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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