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Англия. Кубок
Милтон Кинс Донс - Ковентри
Милтон Кинс Донс - Ковентри: обзор матча 27 января 2018
Милтон Кинс Донс
27.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милтон Кинс Донс - Ковентри
Желтая карточка
Э. Эбанкс-Лэнделл
72'
Начало матча
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Ковентри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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12.10.2026
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Информация о матче
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