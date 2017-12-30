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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Астон Вилла
Мидлсбро - Астон Вилла: обзор матча 30 декабря 2017
Мидлсбро
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
76'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Астон Вилла
Желтая карточка
С. Даунинг
90'
+4
76'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
А. Адома
Желтая карточка
Д. Фрэнд
67'
62'
Желтая карточка
Д. Честер
45'
+4
Желтая карточка
Т. Элфик
30'
Желтая карточка
Д. Онома
24'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
4-3-3
12
Рэндольф
32
Фрэнд
4
Айяла
5
Шоттон
23
Гибсон
7
Лидбиттер
16
Хаусон
19
Даунинг
39
Жестеде
22
Брейтуэйт
27
Ассомбалонга
4-4-1-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
17
Честер
4
Элфик
21
Хаттон
23
Снодграсс
14
Хурихейн
15
Йединак
37
Адома
17
Онома
25
Хоган
Остались в запасе
Мидлсбро
Астон Вилла
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мидлсбро - Астон Вилла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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