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Спортинг - Астана

22.02.2018, Четверг, 21:00 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Спортинг - Астана
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 15 февраля, четверг 19:00 Астана 1:3 Спортинг
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