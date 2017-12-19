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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 19 декабря 2017
Шальке-04
19.12.2017, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Кельн
63'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шальке-04 - Кельн
79'
Желтая карточка
Х. Мере
ГОЛ! 1:0!
М. Майер
Пас отдал
Б. Очипка
63'
57'
Желтая карточка
М. Йойич
48'
Желтая карточка
М. Леманн
Желтая карточка
Т. Керер
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
4-1-3-2
1
Ферманн
5
Очипка
27
Налдо
22
Настасич
6
Керер
18
Шепф
7
Майер
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
3-2-3
1
Хорн
22
Мере
4
Соренсен
16
Ольковски
24
Клюнтер
38
Хорн
18
Йойич
5
Озкан
33
Леманн
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
28
Свен Мюллер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
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