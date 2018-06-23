Бразилия - Коста-Рика

неймара надо было удалять, слишком уж он чуствует себя королем! за симуляцию с "пенальти" и за удар по мячу, тогда в 18 может бы и начал играть как умеет
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5:4
|+1
|5
|3.
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|4.
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Коста шикарен
Молодцы
Неймару следующий игру надо сидеть на скамейке
Неймар теперь в тени Коутиньо.
Гол заслужили
Молодцы дожали
дальше им нечего не светит Костарике
Коста Рика молодцы
Вспомните Португалию которая стала чемп.Европы.Игры не было но выйграли