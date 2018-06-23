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Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
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Бразилия - Коста-Рика

22.06.2018, Пятница, 15:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Бразилия - Коста-Рика
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Сербия 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +68

    Rustam85 23 июня 2018, 11:54

    неймара надо было удалять, слишком уж он чуствует себя королем! за симуляцию с "пенальти" и за удар по мячу, тогда в 18 может бы и начал играть как умеет

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 22 июня 2018, 16:55

    Коста шикарен

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 22 июня 2018, 16:55

    Молодцы

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 22 июня 2018, 16:53

    Неймару следующий игру надо сидеть на скамейке

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 22 июня 2018, 16:50

    Неймар теперь в тени Коутиньо.

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 22 июня 2018, 16:48

    Гол заслужили

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 22 июня 2018, 16:48

    Молодцы дожали

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 22 июня 2018, 16:48

    дальше им нечего не светит Костарике

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 22 июня 2018, 16:48

    Коста Рика молодцы

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 22 июня 2018, 16:47

    Вспомните Португалию которая стала чемп.Европы.Игры не было но выйграли

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