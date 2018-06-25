Иран - Испания

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Очень жаль что у иранцев не получилось хотя бы ничью сделать...
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6:5
|+1
|5
|2.
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5:4
|+1
|5
|3.
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|4.
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
Португалия и Испания.Пройдут дальше.Приплохой игре везёт дуракам.
Выйдут две позорные команды
позор Испании.Не играют а клянчат только нарушения.
Иранцы, сломайте Рамоса пож-та) пускай он узнает что такое сидеть и смотреть на чемпионат со скамейки запасных....
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