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Андрес Кунья
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Иран - Испания

20.06.2018, Среда, 21:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Первый Канал Чемпионат мира, 2 тур Иран - Испания
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 1 2 0 6:5 +1 5
2. Португалия 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Иран 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Марокко 3 0 1 2 2:4 -2 1
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    Рейтинг: -1

    wovan787 20 июня 2018, 23:04

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Очень жаль что у иранцев не получилось хотя бы ничью сделать...

    -4
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 22:37

    Португалия и Испания.Пройдут дальше.Приплохой игре везёт дуракам.

    0
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 22:35

    Выйдут две позорные команды

    -1
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 22:34

    позор Испании.Не играют а клянчат только нарушения.

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 20 июня 2018, 21:58

    Иранцы, сломайте Рамоса пож-та) пускай он узнает что такое сидеть и смотреть на чемпионат со скамейки запасных....

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    Рейтинг: +15

    hohrjk 20 июня 2018, 05:54

    Вперёд Иран

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