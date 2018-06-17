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Главный судья:
Маланг Дьедиу
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Коста-Рика - Сербия

17.06.2018, Воскресенье, 15:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур Коста-Рика - Сербия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Сербия 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 июня 2018, 15:05

    0:1 или 0:2

    4
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    Рейтинг: +46

    semenov m 17 июня 2018, 12:06

    П2 Братья Сербы

    5
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