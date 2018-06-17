Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
ЧМ по футболу 2022
Коста-Рика - Сербия
×
Подтвердить
Отмена
×
Судьи
Главный судья:
Маланг Дьедиу
Материалы
17 июня 2018
22:43
Уренья: «Я люблю Россию. Организация на ЧМ фантастическая»
1
21:54
Коларову подарили «Ладу 4x4» после победы над Коста-Рикой
15
17:58
Видео
Коларов признан лучшим игроком матча Коста-Рика – Сербия
16:57
Видео
ЧМ-2018. Гол Коларова со штрафного принес сербам победу над Коста-Рикой
1
16:55
ЧМ-2018. Сербия обыграла Коста-Рику
6
15:23
Иванович обошел Станковича и установил рекорд сборной Сербии по количеству проведенных матчей
1
13:59
Венегас и Уренья – в атаке Коста-Рики, Иванович выйдет в стартовом составе Сербии
1
16 июня 2018
08:28
Калугин будет резервным помощником арбитра на матче группы E
1
Коста-Рика - Сербия
17.06.2018, Воскресенье, 15:00 мск
Самара, стадион
Солидарность Арена
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат мира, 1 тур
Коста-Рика
-
Сербия
Поделиться
0
Твитнуть
0
Протокол
Таблица
Комментарии (2)
Группа E
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Бразилия
3
2
1
0
5:1
+4
7
2.
Швейцария
3
1
2
0
5:4
+1
5
3.
Сербия
3
1
0
2
2:4
-2
3
4.
Коста-Рика
3
0
1
2
2:5
-3
1
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Новые
Популярные
Первые
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
17 июня 2018, 15:05
Пожаловаться
0:1 или 0:2
4
Ответить
Рейтинг:
+46
semenov m
17 июня 2018, 12:06
Пожаловаться
П2 Братья Сербы
5
Ответить
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение