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Судьи
Главный судья:
Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас)
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Хорватия - Нигерия

16.06.2018, Суббота, 22:00 мск Калининград, стадион Калининград Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур Хорватия - Нигерия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Аргентина 3 1 1 1 3:5 -2 4
3. Нигерия 3 1 0 2 3:4 -1 3
4. Исландия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +46

    semenov m 16 июня 2018, 07:02

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