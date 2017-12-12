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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - Кан
Монако - Кан: обзор матча 12 декабря 2017
Монако
12.12.2017, вторник, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Кан
33'
Г. Каррийо
85'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - Кан
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
85'
45'
+1
Желтая карточка
А. Мбенг
43'
Желтая карточка
И. Сантини
Желтая карточка
А. Раджи
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
Р. Лопеш
33'
24'
Желтая карточка
И. Диоманд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Монако
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
5
Конголо
15
Глик
24
Раджи
6
Туре
96
Н'Дорам
6
Фабиньо
18
Геззаль
27
Дьякаби
9
Лопеш
9
Каррийо
4-3-3
30
Самба
24
Жилберт
5
Санко
4
Джику
8
Питерс
29
Авуну
4
Диоманд
22
Делаплас
11
Мбенг
18
Сантини
6
Куаку
Остались в запасе
Монако
Кан
18
Тома Лемар
АП
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Реми Веркутр
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Монако - Кан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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