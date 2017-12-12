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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Анжер - Метц
Анжер - Метц: обзор матча 12 декабря 2017
Анжер
12.12.2017, вторник, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Метц
52'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжер - Метц
Желтая карточка
М. Павлович
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Фульини
Пас отдал
Л. Пуе
52'
49'
Желтая карточка
В. Селимович
Желтая карточка
Т. Туре
45'
+1
38'
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-4-2
1
Мандре
29
Томас
11
Сисс
4
Павлович
25
Бамба
2
Кулибали
14
Пуе
19
Тарат
6
Мангани
27
Кривелли
14
Туре
3-3-1-2
1
Дидийон
19
Ниахате
5
Селимович
32
Ассу-Экотто
21
Поблет
12
Тиль
24
Коад
91
Мойе
7
Ньян
26
Ру
Остались в запасе
Анжер
Метц
15
Винсент Мансе
ПЗ
30
Александре Летеллье
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
88
Юссеф Мазиз
ЛП
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
15
Винсент Мансе
ПЗ
30
Александре Летеллье
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
88
Юссеф Мазиз
ЛП
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Анжер - Метц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
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