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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 13 декабря 2017
Фиорентина
13.12.2017, среда, 19:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Сампдория
2'
Х. Бабакар
59'
Ж. Верету (П)
90'
Ж. Верету (П)
39'
Э. Баррето
77'
Г. Рамирес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Сампдория
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ж. Верету
90'
82'
Желтая карточка
И. Стринич
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Рамирес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Верету
59'
47'
Желтая карточка
Э. Баррето
39'
ГОЛ! 1:1!
Э. Баррето
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
М. Бенасси
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
31
Филип Джуричич
АП
4-3-2-1
22
Дронговски
3
Бираги
13
Астори
2
Пеццелла
76
Гаспар
17
Верету
24
Бенасси
15
Санчес
14
Кьеза
17
Сапонара
15
Бабакар
3-5-2
1
Пуджиони
23
Стринич
26
Сильвестре
13
Реджини
7
Сала
11
Альварес
26
Прат
8
Баррето
82
Капецци
10
Капрари
91
Сапата
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
10
Янис Хаджи
АП
31
Микеле Черофолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
31
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
31
Микеле Черофолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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