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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Брюгге
Эйпен - Брюгге: обзор матча 03 декабря 2017
Эйпен
03.12.2017, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
9'
М. Лей
18'
Ж. Лотье
90+1'
Р. Вормер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Брюгге
90'
+7
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
Желтая карточка
М. Лей
90'
+6
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Вормер
Желтая карточка
М. Лей
90'
Желтая карточка
Ж. Лотье
90'
Желтая карточка
С. Блондель
72'
65'
Желтая карточка
Д. Коолс
ГОЛ! 2:0!
Ж. Лотье
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Лей
Пас отдал
Э. Оканси
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
9
Мбай Лей
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Эйпен
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
2-3
1
ван Кромбрадж
4
Лотье
22
Блондель
30
Афиф
28
Оканси
9
Лей
4-3-1
16
Бутель
4
Мехеле
6
Пулен
27
Коолс
28
Де Бок
25
Вормер
20
Ванакен
6
Накамба
7
Уэсли
Остались в запасе
Эйпен
Брюгге
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Эйпен - Брюгге
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
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