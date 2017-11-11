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Расписание матчей
Новая Зеландия - Перу
Новая Зеландия - Перу: обзор матча 11 ноября 2017
Новая Зеландия
11.11.2017, суббота, 06:15
Отбор на ЧМ-2018. Плей-офф
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Новая Зеландия - Перу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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