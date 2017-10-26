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Расписание матчей
Испания. Кубок
Фуэнлабрада - Реал
Фуэнлабрада - Реал: обзор матча 26 октября 2017
Фуэнлабрада
26.10.2017, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Реал
63'
М. Асенсио (П)
80'
Л. Васкес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фуэнлабрада - Реал
89'
Красная карточка
Х. Вальехо
80'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Васкес
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Асенсио
Начало матча
Статистика матча Фуэнлабрада - Реал
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
0 : 1
06.01.2022
Кадис
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 1
01.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
1 : 1
16.01.2021
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
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