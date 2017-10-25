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Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 25 октября 2017
Герта
25.10.2017, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Кельн
69'
Н. Штарк
35'
С. Цоллер
43'
Д. Марох
65'
К. Клеменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Герта - Кельн
Желтая карточка
О. Дуда
86'
ГОЛ! 1:3!
Н. Штарк
69'
65'
ГОЛ! 0:3!
К. Клеменс
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Марох
Пас отдал
М. Йойич
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Цоллер
Пас отдал
С. Гирасси
14'
Желтая карточка
С. Озкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
3-2-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Рекик
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
9
Зелке
8
Калу
4-2-1-2
1
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
4
Соренсен
38
Хорн
18
Йойич
5
Озкан
32
Биттенкурт
9
Гирасси
6
Цоллер
Остались в запасе
Герта
Кельн
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Герта - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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