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Материалы

Бордо - Ренн

17.03.2018, Суббота, 19:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 30 тур Бордо - Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
12 тур
3 ноября, пятница 22:45 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:00 Бордо 1:1 Ренн
9 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
31 января, воскресенье 19:00 Бордо 4:0 Ренн
14 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Ренн 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 22:00 Ренн 1:1 Бордо
8 тур
28 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Бордо 2:2 Ренн
14 тур
23 ноября, суббота 23:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/8 финала
18 декабря, среда 23:55 Ренн 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
20 тур
12 января, суббота 23:00 Ренн 0:2 Бордо
2 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Бордо 2:0 Ренн
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
30 апреля, суббота 21:00 Ренн 0:0 Бордо
17 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 23:00 Ренн 4:2 Бордо
7 тур
27 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
29 апреля, среда 22:00 Ренн 2:3 Бордо
15 тур
22 ноября, суббота 21:00 Бордо 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 19:10 Ренн 0:2 Бордо
14 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Бордо 3:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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