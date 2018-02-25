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Материалы

Бордо - Ницца

25.02.2018, Воскресенье, 17:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 27 тур Бордо - Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
18 тур
17 декабря, воскресенье 19:00 Ницца 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
31 тур
2 апреля, воскресенье 22:00 Ницца 2:1 Бордо
19 тур
21 декабря, среда 22:50 Бордо 0:0 Ницца
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/8 финала
14 декабря, среда 20:45 Бордо 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
19 февраля, пятница 22:30 Бордо 0:0 Ницца
7 тур
23 сентября, среда 20:00 Ницца 6:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
21 тур
16 января, пятница 22:30 Бордо 1:2 Ницца
3 тур
23 августа, суббота 22:00 Ницца 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 23:00 Бордо 1:1 Ницца
12 тур
3 ноября, воскресенье 17:00 Ницца 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 20:00 Ницца 0:1 Бордо
4 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 23:59 Бордо 1:2 Ницца
10 тур
15 октября, суббота 23:00 Ницца 3:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Ницца
5 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Ницца 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 21:00 Ницца 1:1 Бордо
3 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Бордо 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 23:00 Бордо 2:1 Ницца
10 тур
25 октября, суббота 21:00 Ницца 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Бордо 0:0 Ницца
17 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Ницца 1:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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